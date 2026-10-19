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19 октября, 09:32

Город

Напоминающий кубик Рубика бизнес-центр появился на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Я – Сергей Кузнецов"

Бизнес-центр, напоминающий кубик Рубика, появился на территории "Большого Сити" в Хорошёвском районе, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на председателя ведомства Антона Слободчикова.

"Застройщик получил всю необходимую разрешительную документацию и может приступать к эксплуатации здания", – цитирует пресс-служба Слободчикова.

Объект расположен по адресу улица 5-я Магистральная, дом 4, строение 3. Архитектурный облик комплекса формируют 23 стеклянных объема кубической формы, каждый блок отделан солнцезащитными алюминиевыми ламелями.

Общая площадь 11-этажного делового центра составляет 20,2 тысячи квадратных метров, из которых под офисы отведено 14,8 тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрены не только офисные помещения, но и коммерческая инфраструктура для резидентов и горожан. В лобби сделали атриум со светопрозрачным куполом, открытые террасы для отдыха есть на пятом и девятом этажах. Наземная автостоянка рассчитана на 126 автомобилей.

Слободчиков отметил, что в городе уделяют повышенное внимание качеству строительства деловой инфраструктуры. На всех этапах возведения инспекторы провели пять выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия оформлено заключение о соответствии здания проектной документации и архитектурно-градостроительному решению.

Бизнес-центр возведен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Рядом с объектом обустроили проезды и тротуары, высадили зеленые насаждения, уложили газон и установили малые архитектурные формы.

Ранее сообщалось, что на юге столицы появится квартал с горизонтальными небоскребами. Он расположится в Даниловском районе по адресу улица Автозаводская, дом 25. Ансамбль объединит жилые здания и офисы: общая площадь домов составит около 141 тысячи квадратных метров, а офисов – 51 тысячу "квадратов".

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