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14 октября, 17:03

Город

В Москве построили 10 торгово-бытовых объектов с начала года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве построили 10 торгово-бытовых объектов с начала 2026 года. Их общая площадь составляет около 102 тысяч квадратных метров, рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Благодаря новым торговым точкам создаются рабочие места, развивается бизнес и улучшается городская среда. Торгово-бытовые объекты делают районы более привлекательными и удобными для жителей, они позволяют решать множество повседневных задач рядом с домом", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Торговые объекты появились в восьми столичных округах. Они были возведены за счет внебюджетных средств финансирования. Три здания построили в Коммунарке.

На одной такой площадке могут быть магазины, предприятия общественного питания, кинотеатры, спортобъекты и точки бытовых услуг. Благодаря этому горожане могут получать необходимые услуги без длительных поездок по городу. Разрешения на ввод торговых объектов в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, специалисты сопровождали строительство на всех этапах. С начала работ они провели около 100 выездных проверок. В результате инспекторы оформили заключения о соответствии зданий утвержденной проектной документации.

В районе Хорошёво-Мнёвники появился торговый центр "Галерея Острова". Его площадь превысила 16,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах открылись магазины, рестораны, кофейни, развлекательные и сервисные зоны. В подземной части сделали супермаркет и парковку на 67 машино-мест. Прилегающая территория была благоустроена. Специалисты вымостили пешеходные зоны гранитом, построили сухой фонтан и создали дизайнерский ландшафт. Входные группы они оборудовали тактильной плиткой.

Ранее архитектурную концепцию многофункционального делового комплекса с подземной автостоянкой согласовали в Марьиной Роще. Бизнес-центр появится на северо-востоке столицы по адресу проспект Мира, владение 79/9, участок № 9 Рижского направления Московской железной дороги. Он будет состоять из четырех башен и торгового центра.

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