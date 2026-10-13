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13 октября, 14:16

Город

Рядом с Рижским вокзалом появится многофункциональный бизнес-центр

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Архитектурную концепцию многофункционального делового комплекса с подземной автостоянкой согласовали в Марьиной Роще, сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Бизнес-центр появится на северо-востоке столицы по адресу проспект Мира, владение 79/9, участок № 9 Рижского направления Московской железной дороги.

"Комплекс будет состоять из четырех башен и торгового центра. Общая суммарная поэтажная площадь корпусов составит 250 тысяч квадратных метров", – рассказал Ефимов.

Участок имеет площадь более семи гектаров. Для офисных помещений планируется отвести примерно 200 тысяч квадратных метров. Также в башнях могут разместиться торговые центры и предприятия общественного питания. В деловом комплексе всего будет более 25 тысяч рабочих мест.

Для сотрудников и гостей создадут более тысячи машино-мест. Площадка будет иметь хорошую транспортную доступность: неподалеку расположены съезд на Третье транспортное кольцо, станции метро "Рижская" Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий, а также станция с тем же названием второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Особенностью проекта станет стилобат в стиле хай-тек. Он соединит две самые высокие башни комплекса и одновременно сформирует пространство для отдыха в виде амфитеатра.

На территории установят арт-объекты и малые архитектурные формы, обустроят зону отдыха с качелями и прогулочную тропу. Для благоустройства прилегающей территории высадят лиственные деревья, кустарники и цветники. Отдыхающим предложат уличные сиденья из архитектурного бетона, парковые скамейки и лежаки.

Ранее сообщалось, что на юге столицы, в Даниловском районе, появится квартал с горизонтальными небоскребами. Жилой комплекс построят по адресу улица Автозаводская, дом 25. Ансамбль включит жилые здания и офисы. Общая площадь домов составит около 141 тысячи квадратных метров, а офисов – 51 тысячу "квадратов". На набережной и у проспекта Лихачева поставят горизонтальные блоки домов, которые будут располагаться друг на друге и слегка смещаться. Выглядеть это будет так, словно они парят в воздухе.

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