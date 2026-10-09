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09 октября, 11:42

Город

Футуристичный бизнес-центр построили рядом с метро "Савеловская"

Фото: пресс-служба Sminex

В Савеловском районе Москвы завершилось строительство девятиэтажного футуристичного бизнес-центра площадью более 20 тысяч квадратных метров. Об этом Москве 24 сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возвели на Бутырской улице в пешей доступности от станций "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий. Благодаря реализации проекта в Савеловском районе появится почти 800 новых рабочих мест.

Новый бизнес-центр получил эксплуатируемую кровлю и футуристичную архитектуру: здание выполнено в виде закрученной перевернутой пирамиды.

Для фасадов высотой почти 37 метров использовали систему структурного остекления. Она подчеркивает лаконичную форму, обеспечивает внутренние пространства естественным дневным светом и вписывает объем в городской контекст.

Стеклянные фасады с изогнутыми окнами подчеркивают минимализм и контрастность архитектуры. За счет поворота каждого последующего этажа увеличивается его площадь и создается сочетание видовых панорам.

Для безопасности и комфорта сотрудников и посетителей установили скоростные бесшумные лифты, внедрили систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и оставленных предметов, а также оборудовали подземный паркинг на 55 машино-мест.

Основание делового комплекса дополнила торговая галерея с кафе и магазинами, доступными всем жителям города. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что офисный комплекс возведен на земельном участке площадью более 0,3 гектара. Инспекторы провели 11 выездных проверок и по итогам оформили заключение о соответствии объекта требованиям утвержденной проектной документации. Специалисты ведомства контролировали строительство на всех этапах, помогали застройщику предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее качество работ.

Ранее в Тимирязевском районе столицы согласовали архитектурную концепцию двух многофункциональных комплексов, которые станут частью транспортного узла "Петровско-Разумовская". Деловые центры появятся по адресам Локомотивный проезд, земельный участок 2, и Дмитровское шоссе, земельный участок 24/3. Между ними возведут закрытый конкорс в форме полумесяца.

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