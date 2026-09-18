Два новых бизнес-центра появятся в Тимирязевском районе

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В Тимирязевском районе столицы согласовали архитектурную концепцию двух многофункциональных комплексов, которые станут частью транспортного узла "Петровско-Разумовская". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Деловые центры появятся по адресам Локомотивный проезд, земельный участок 2, и Дмитровское шоссе, земельный участок 24/3. Между ними возведут закрытый конкорс в форме полумесяца, который станет связкой для переходов к станциям метрополитена, Московским центральным диаметрам (МЦД) и автобусным остановкам.

По словам Ефимова, бизнес-центр общей площадью 100 тысяч квадратных метров в Локомотивном проезде займет участок порядка 1,5 гектара, на Дмитровском шоссе – территорию в 1,4 гектара. Поэтажная площадь второго объекта составит около 75 тысяч "квадратов".

В комплексах расположатся офисы с панорамным видом. На первых этажах предусмотрены помещения для социальных объектов. Рядом с бизнес-центрами появятся прогулочные зоны, коворкинги, веранды.

Здания будут иметь плавные линии. Для оформления фасадов используют металлические ламели и витражные стекла. Особые декоративные элементы создадут мерцающую чешуйчатую фактуру.

У объектов не будет острых углов – их возведут по принципу плавной геометрии. Облицовку выполнят витражной стоечно-ригельной системой на алюминиевом профиле с применением панелей из металла, ламелей и стемалита.

Первое здание будет иметь 41 этаж, а второе – 28. Там же сделают наземную парковку для автомобилей и подземные паркинги, где установят зарядные станции для электромобилей. На прилегающей территории выполнят озеленение.

Ранее стало известно, что в Беговом районе столицы возведут бизнес-центр в форме кристалла с выступающими гранями. Его наземная площадь составит 6 тысяч квадратных метров. Работы начнутся в 2027 году.