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31 июля, 13:58

Город

Бизнес-центр в форме кристалла построят в Беговом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Беговом районе Москвы построят бизнес-центр в форме кристалла с выступающими гранями. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Архитектурная концепция здания уже согласована. Его наземная площадь составит 6 тысяч квадратных метров. Как рассказал Овчинский, на фоне строгих офисных башен пятиэтажный объект с футуристичной архитектурой будет восприниматься как самостоятельный.

На первом этаже разместят входную группу со сквозным выходом во внутреннее пространство квартала, коммерческие помещения и кафе. Для облицовки используют сплошное остекление. Граненая поверхность, улавливая и преломляя свет, будет менять облик фасада в зависимости от ракурса, времени суток и погоды.

Бизнес-центр расположится на пересечении улиц Правды и Нижней Масловки. Его возведут в рамках четвертой очереди строительства офисного квартала. Объект обрамит угол деловой застройки, дополнив силуэт первой линии.

На внутренней территории девелопер проведет комплексное озеленение, которое свяжет в единую композицию все очереди квартала.

Приступить к строительству планируют в начале 2027 года.

Ранее согласовали архитектурный облик нового здания для отдела полиции в районе Зюзино. Оно расположится по адресу Азовская улица, владение 26, площадь превысит 6 тысяч квадратных метров.

Внутри сделают кабинеты для работы сотрудников, комнату приема граждан, спортивные зоны и конференц-зал. Главный вход в здание оформят в виде портала из крупноформатных металлических панелей.

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