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18 сентября, 16:13

Шоу-бизнес

Против Ларисы Долиной возбудили исполнительное производство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Против российской певицы Ларисы Долиной возбудили исполнительное производство. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данный Федеральной службы судебных приставов России.

Согласно документам, производство открыли 17 сентября. Штраф в размере 4,5 тысячи рублей выписала Московская административная дорожная инспекция. Предположительно, наказание назначено за парковку или остановку в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее сообщалось, что футболист Артем Дзюба за 8 месяцев этого года якобы получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей. На тот момент неоплаченными оставались 11, в связи с чем долг спортсмена перед государством составлял 13 тысяч рублей.

Как писали журналисты, штрафы приходили на Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса за превышение скорости, неоплату парковки, движение по выделенной полосе и неоплату проезда по платной дороге.

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