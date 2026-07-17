Суд прекратил дело о неуплате штрафа против актрисы Анны Хилькевич

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Суд прекратил административное дело в отношении актрисы Анны Хилькевич после того, как она оплатила ранее назначенный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Артистку привлекли к ответственности за неуплату штрафа в размере 3 тысяч рублей в установленный 60-дневный срок. В связи с этим в мае 2026 года был составлен протокол по статье о неуплате административного штрафа.

Во время рассмотрения дела суд установил, что актриса погасила задолженность до заседания. Производство было прекращено в связи с малозначительностью правонарушения, Хилькевич ограничились устным замечанием.

Ранее судебные приставы начали принудительное взыскание 10 тысяч рублей с рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.). Сумма начислена за просрочку оплаты предыдущего штрафа за парковку.

Хотя основной долг был закрыт в феврале 2026 года, штраф за несвоевременную выплату так и не был погашен, что привело к возбуждению исполнительного производства в июле 2026 года.