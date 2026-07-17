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17 июля, 16:58

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Daily Star: в Шотландии мать убила трехмесячную дочь горячим феном

В Шотландии мать убила трехмесячную дочь горячим феном

Фото: 123RF.com/nonneestudio

В Шотландии признали виновной в убийстве трехмесячной дочери 28-летнюю Кортни Гартшор. Она оставила девочку рядом с включенным феном. Об этом сообщило издание Daily Star.

Трагедия произошла 30 сентября 2023 года в городе Питерхед. По данным следствия, женщина включила фен и оставила его возле ребенка. Младенец получил ожоги 18% тела.

Через некоторое время мать позвонила в экстренные службы и заявила, что якобы обнаружила дочь спящей с кожей фиолетового оттенка. Через месяц после начала расследования Гартшор задержали и предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. По итогам судебного процесса Высокий суд в Абердине признал женщину виновной.

Ранее в поселке Большевик под Серпуховом около мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Позже полицейские задержали мать младенца, уроженку одной из республик ближнего зарубежья, и доставили ее в следственные органы.

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