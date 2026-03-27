Выброшенное на свалку тело младенца нашли в Дагестане

Тело младенца обнаружили в пригороде Хасавюрта в Дагестане. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре республики.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", сказала собеседница агентства. Прокуратура Хасавюрта взяла на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств случившегося.

По данным СУ СК России по Дагестану, труп новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти нашли 26 марта на территории мусорной свалки в местности Аркабаш.

Ранее в Тамбовской области женщина бросила в лесу новорожденного ребенка, завернув его в простынь и плотный полимерный пакет. Труп обнаружила другая жительница, которая и рассказала об инциденте в полицию. Матери младенца предъявлено обвинение в убийстве новорожденного.