Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 20:52

Происшествия

Выброшенное на свалку тело младенца нашли в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело младенца обнаружили в пригороде Хасавюрта в Дагестане. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре республики.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", сказала собеседница агентства. Прокуратура Хасавюрта взяла на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств случившегося.

По данным СУ СК России по Дагестану, труп новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти нашли 26 марта на территории мусорной свалки в местности Аркабаш.

Ранее в Тамбовской области женщина бросила в лесу новорожденного ребенка, завернув его в простынь и плотный полимерный пакет. Труп обнаружила другая жительница, которая и рассказала об инциденте в полицию. Матери младенца предъявлено обвинение в убийстве новорожденного.

"Безопасный город": женщина оставила новорожденную девочку в подъезде дома в Москве

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика