Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 14:04

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца, сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК России по Московской области.

Младенец был обнаружен в отходах, которые мусоровоз привез в цех по переработке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Криминалисты и следователи провели осмотр и назначили экспертизы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая личность и местонахождение роженицы.

По информации прокуратуры Московской области, тело было обнаружено около 23:00 работником мусороперерабатывающего комбината возле деревни Сахарово. Он нашел на ленте тряпичный сверток, в котором находилось тело мальчика. Видимых признаков насильственной смерти не имеется.

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая в ночь на 7 ноября задушила 4-месячную дочь. По данным ГСУ СК России по городу, мать ребенка находилась в нетрезвом состоянии, убила девочку, упаковала тело в сумку и спрятала ее в диван, после чего скрылась.

Позже стало известно, что суд арестовал женщину на 2 месяца, до 19 января 2026 года.

Читайте также


происшествия

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика