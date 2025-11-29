29 ноября, 14:04Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в Подмосковье
В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца, сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК России по Московской области.
Младенец был обнаружен в отходах, которые мусоровоз привез в цех по переработке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Криминалисты и следователи провели осмотр и назначили экспертизы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая личность и местонахождение роженицы.
По информации прокуратуры Московской области, тело было обнаружено около 23:00 работником мусороперерабатывающего комбината возле деревни Сахарово. Он нашел на ленте тряпичный сверток, в котором находилось тело мальчика. Видимых признаков насильственной смерти не имеется.
Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая в ночь на 7 ноября задушила 4-месячную дочь. По данным ГСУ СК России по городу, мать ребенка находилась в нетрезвом состоянии, убила девочку, упаковала тело в сумку и спрятала ее в диван, после чего скрылась.
Позже стало известно, что суд арестовал женщину на 2 месяца, до 19 января 2026 года.