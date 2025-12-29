Движение в центре Москвы открыли после ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, а также на Большом Каменном мосту в сторону центра Москвы открыли после ограничений. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время средняя скорость движения на дорогах города составляет 24 километра в час. Трафик оценивается в 7 баллов.

Интенсивное движение фиксируется на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Маяковского тоннеля. Объехать данный участок можно с помощью Третьего транспортного кольца (ТТК).

Помимо этого, затруднения наблюдаются на Звенигородском шоссе и улице Красная Пресня в сторону центра. Объехать можно через ТТК и Краснопресненскую набережную.

Плотное движение сформировалось и на Большом Устьинском мосту в сторону Яузского бульвара. Вместо этого пути водители могут воспользоваться Подгорской и Берниковской набережными, а также Садовым кольцом.

Вместе с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов, что в городе местами фиксируется снег. Именно поэтому водителей попросили планировать поездки на личном транспорте после 20:00.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – сказано в сообщении.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил, что движение на участке Водопроводного переулка ограничат с 1 января до 31 декабря 2026 года. Меры связаны с проведением строительных работ.

Для проезда будет недоступна одна полоса от дома 84 до дома 88, строения 4, на проспекте Мира. На этом участке дороги также будет запрещена парковка. Водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки.

