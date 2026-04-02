ТАСС: картины стоимостью более 9 млн руб похитили из галереи в центре Москвы

Из галереи в центре Москвы похитили картины, общая стоимость которых превышает 9 миллионов рублей. По факту случившегося началась проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением о пропаже обратилась сотрудница учреждения, расположенного в Хохловском переулке. По словам женщины, недостачу она обнаружила во время описи.

В числе украденных произведений искусства оказались работы Александра Бенуа "Ферма в Примеле" 1905 года и Андрея Рябушкина "Прием Иоанном Грозным английского посла Джерома Боуса". Кроме того, исчезли документы на эти картины. Владельцы требуют вернуть похищенное.

Факт еще одного крупного хищения ранее был раскрыт в музее "Последней ставки Наполеона" в Бельгии. Двое неизвестных проникли в здание ночью и украли золотое кольцо с бриллиантами, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. По факту случившегося было открыто расследование.

Другой вооруженный налет совершили до этого преступники в Бразилии. Злоумышленники украли из библиотеки в Сан-Паулу 13 картин, в том числе 8 гравюр французского художника Анри Матисса и 5 работ бразильского мастера Кандидо Портинари.