Роднина удивилась ажиотажу вокруг ее заявления про пенсии в России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не понимает ажиотажа после ее высказывания про невысокие пенсии в России, связав резонанс с желанием "попачкать" ее как известную личность.

В 2025 году Роднина призвала россиян не рассчитывать на пенсию и посоветовала им заранее позаботиться о будущем, не надеясь только на власти. После ее слов пользователи соцсетей начали дискуссию.

В свою очередь, Роднина указала, что не будет отказываться от своих слов, поскольку пенсия не является заработком, а только пособием. Тогда спортсменка связала низкие выплаты с потерей части стажа в годы распада СССР.

"Наверное, все время на чем-то надо подыграть. Очень часто людей известных, которые в нашей стране что-то сделали, оставили какой-то свой след – их надо опустить", – отметила депутат в программе "Эмпатия Манучи".

Ранее в России проиндексировали пенсии по государственному обеспечению на 6,8%. Повышение коснулось порядка 4 миллионов пенсионеров. Среди них – 3,5 миллиона получателей социальных пенсий.

Выплаты назначаются инвалидам, детям-инвалидам, детям, потерявшим родителя, а также отдельным категориям участников Великой Отечественной войны.

