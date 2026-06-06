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06 июня, 13:51

Экономика

Минпромторг и Минтранс обсуждают финансирование программы обновления ветхого флота

Фото: mil.ru

Министерство промышленности и торговли и министерство транспорта РФ обсуждают возможные источники спонсирования программы модернизации устаревшего флота. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Алиханов объяснил, что на этот год уже выбраны источники дополнительного финансирования. Однако, по его словам, нужен постоянный и надежный вариант, который сможет защитить от возможных "штормов". При этом речь не идет о введении надбавок к тарифам или новых портовых сборов.

Глава Минпромторга РФ предполагает, что около 300 миллиардов рублей могут быть получены от Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам Алиханова, по программе максимум именно такая сумма нужна ведомству при условии, что все суда класса река-море, которые находятся в коридоре от 40 лет и старше, будут обновлены.

"То, о чем мы говорим, это новый проект универсальный, который Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала. И основная верфь, одна из главных верфей, которая будет загружена этим заказом, мы надеемся, – это Сормово в Нижегородской области", – добавил министр.

Кроме того, Алиханов заявил о планах по пересмотру цен, заложенных на возведение пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220. По его словам, в настоящее время госкорпорация "Росатом" работает по вопросу финансирования этих судов.

"Финмодель построена на заказе транспортной услуги. Здесь важно попасть в цену", – объяснил глава Минпромторга РФ.

При этом он добавил, что "Балтийский завод", который входит в ОСК, хорошо функционирует по вопросу эффективности. Таким образом, как указал Алиханов, если смотреть на инфляцию некоторых компонентов ледоколов, верфь "не является локомотивом повышения" стоимости.

В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин сообщил о подготовке документов, которые помогут сделать российский флаг для судов с грузами из РФ одним из самых конкурентных в мире. Эта мера затронет те фирмы, которые перевозят российские грузы.

Решение принято по поручению Владимира Путина, который на пленарном заседании ПМЭФ призвал кабмин продолжить работу по повышению привлекательности торгового флага России. Российская сторона планирует нарастить мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также собирается войти в топ-10 стран по совокупному дедвейту торгового флота.

Министр транспорта отметил, что на данный момент Россия по дедвейту занимает 19-е место в мире.

"Это по примерно 1% от общемирового. Мы выросли за последние годы в 2 раза практически. То есть этот процесс уже идет", – добавил Никитин.

По его мнению, поручение президента РФ поможет ускорить работу в этой сфере, а также увязать деятельность министерства по снятию барьеров с обязанностями других ведомств, в том числе в вопросах платежей.

В настоящее время под российским флагом могут ходить суда, которые зарегистрированы в Российском международном реестре судов. Речь идет про корабли, принадлежащие компаниям из России, или про суда, которые были взяты организациями в аренду без экипажа и снаряжения (бербоут-чартер).

Ранее правительство России утвердило правила работы судов под иностранным флагом в водах страны. Суда под иностранным флагом разрешено использовать во внутренних водах России при отсутствии необходимого флота для проведения различных работ.

В частности, правила разрешают каботаж, поисковые и спасательные операции, удаление затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних водах, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

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