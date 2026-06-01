01 июня, 16:09

Политика

Кабмин утвердил правила работы судов под иностранным флагом в водах РФ

Фото: 123RF.com/chawran

Правительство России утвердило правила работы судов под иностранным флагом в водах страны. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Суда под иностранным флагом разрешено использовать во внутренних водах России при отсутствии необходимого флота для проведения различных работ. В частности, правила разрешают каботаж, поисковые и спасательные операции, удаление затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних водах, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

Для этого судну нужно будет получить разрешение у ФСБ и Минобороны. Новые правила лишают силы ряд ранее действовавших документов. При этом лицензии, выданные на основании прошлых актов, продолжат действовать вплоть до даты, до которой были выданы.

Ранее власти Великобритании разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. В действительности Лондон старается не задерживать российские суда, так как это влечет за собой многомиллионные расходы.

СМИ писали, что содержание одного арестованного корабля может обойтись в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, что нередко превышает стоимость всего сухогруза. Кроме того, моряки с захваченных кораблей могут попросить убежище в Англии.

политикатранспорт

