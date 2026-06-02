Возгорание произошло на нефтезаводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На местах ЧП работают оперативные и специальные службы.

Ранее мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Щекино Курской области. Местные власти выразили соболезнования родственникам погибшего.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Воронежской области, где частный дом оказался поврежден после падения обломков дрона. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.