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20 июля, 13:33

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ТАСС: гости базы отдыха в Ставрополье отравились зараженными окорочками

Гости базы отдыха в Ставрополье отравились зараженными окорочками – СМИ

Фото: МАХ/"Следком"

Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стали зараженные окорочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что данный товар доставили на базу отдыха из Невинномысска.

Ранее гостиничный комплекс, расположенный на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья, временно приостановил работу из-за массового отравления посетителей.

Предварительной причиной массового отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания.

По данному факту возбудили уголовное дело. В медучреждения обратились 80 человек, которые отдыхали на базе. Среди них 21 несовершеннолетний. Были госпитализированы 53 человека, остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

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