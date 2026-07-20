Wildberries разрешил перенаправлять поставки из Котовска и Электростали без штрафов

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Продавцы, которые планировали поставки товаров на склады Wildberries в Котовске и Электростали, могут перенаправить их в другие места без штрафов. Об этом сообщили представители компании в телеграм-канале.

Уточняется, что перенаправить товары можно на склады "Рязань", "Воронеж", "Рязань: Тюшевское", "Тула", "Владимир: Воршинское", "Тверь" и на площадки для продуктов питания.

Однако перенос возможен до 26 июля включительно.

Логистические центры маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке ВСУ в ночь на 18 июля.

В результате на первом объекте погибли 7 сотрудников, еще 25 получили ранения. В Подмосковье погиб 1 человек, число раненых составило 57.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова обратилась в ООН.

