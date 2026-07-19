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19 июля, 16:30

Происшествия

Основной очаг пожара на территории склада Wildberries в Электростали локализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной очаг возгорания, который возник на территории складского комплекса Wildberries в подмосковной Электростали, удалось локализовать. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Ефанов в своем телеграм-канале.

По его словам, сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов, а также ведут проливку и разбор завалов с помощью спецтехники. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ефанов также рассказал, что в детском саду, куда упали обломки сбитого БПЛА, уже приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ дети будут переведены в соседнее здание образовательного комплекса.

Удар по логистическому центру Wildberries в Электростали был нанесен в ночь на 18 июля. В результате возник пожар. Погиб один человек, еще 57 пострадали.

40 пострадавших уже проходят лечение в стационарах. Состояние 7 пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

В тот же день были атакованы еще несколько городских округов Подмосковья. В частности, в Ногинске после падения беспилотника загорелась нефтебаза. Ранения получили 4 человека. Помимо этого, обломки уничтоженного БПЛА упали на здание детсада в Электростали. Никто из детей и сотрудников не пострадал.

По факту случившегося было возбуждено дело о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Основатель Wildberries Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на логистический центр компании ужасным. Она добавила, что семьи погибших сотрудников компании, а также пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, получат денежные компенсации.

Wildberries выплатит по 2 млн руб семьям погибших при ударах по логистическим центрам

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