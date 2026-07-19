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19 июля, 21:09

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 161 БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 19 июля, уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени ПВО перехватили и уничтожили дроны самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областями, столичным регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее в результате атак украинских войск в Белгородской области пострадали два человека. Вражеский дрон ударил по гаражу в селе Санково Грайворонского округа. Кроме того, в селе Грузское в Борисовском округе дрон сдетонировал на одном из предприятий. Там пострадала женщина.

Также из-за атак в селе Дроновка в Грайворонском округе уничтожены три помещения предприятия и два трактора, в Шебекинском округе повреждены грузовые автомобили и линии электропередачи, а в Ракитянском и Краснояружском округах – объекты инфраструктуры.

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