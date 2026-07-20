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20 июля, 15:46

Происшествия

Пожар произошел у исторической усадьбы в центре Москвы

Видео: МАХ/"Осторожно, Москва"

Пожар произошел у исторической усадьбы в Малом Казенном переулке в столице, сообщает канал "Осторожно, Москва" в MAX.

По предварительным данным, горит участок рядом с Южным флигелем на территории усадьбы Нарышкиных. Огонь полностью охватил двухэтажное здание. Очевидцы сообщают о сильном запахе гари.

Спасатели уже приступили к тушению пожара. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости уточнил, что площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. На место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.

В столичном Дептрансе добавили, что движение по Малому Казенному переулку перекрыто на время работы оперативных служб. Водителей попросили учитывать ограничения при планировании поездки.

Кроме того, пожар произошел в 8-этажном жилом доме на Страстном бульваре – на крыше элитного ЖК загорелись стройматериалы. Возгоранию был присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Движение по улице Большой Дмитровке до Страстного бульвара также перекрыли. Причиной пожара могло стать нарушение норм противопожарной безопасности при строительных работах.

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