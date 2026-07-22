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22 июля, 13:28

Происшествия

Прокуратура Крыма открыла горячую линию после атаки ВСУ на Ялту

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на Ялту, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров.

Для оперативного приема заявлений и оказания правовой помощи пострадавшим организована горячая линия. Номер телефона: +7 (978)-986-50-76.

Атака Вооруженных сил Украины на Ялту произошла в ночь на 22 июля. В результате БПЛА попал в один из многоэтажных домов. В здании произошло частичное обрушение фасада, сгорели 7 квартир. Также пострадали 17 человек, 6 из них госпитализированы, а 3 находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, из дома были эвакуированы 350 человек. По данным местных властей, атака на жилой дом была целенаправленной, так как перепутать многоэтажку с подстанцией нельзя. При этом рядом нет военных объектов и объектов энергетики.

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