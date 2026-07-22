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22 июля, 16:57

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Психолог Резенова: запрет соцсетей мешает развитию подростков

Психолог рассказала, почему нельзя запрещать соцсети подросткам

Фото: 123RF.com/jackf

Полный запрет на использование социальных сетей ограничивает развитие подростков. Об этом "Ридусу" рассказала детский психолог Надежда Резенова.

По словам специалиста, такие запреты нарушают коммуникацию между подростками и родителями и не учат договариваться. Психолог отметила, что в соцсетях подростки могут общаться со сверстниками и получать образовательный контент.

Резенова предложила вместо запретов договариваться о личных ограничениях по времени, проведенному в соцсетях, и перечне сайтов, которые можно посещать. Она подчеркнула, что шантаж, подкуп или наказание не сработают при общении с подростком.

Психолог также добавила, что зависимость от соцсетей чаще всего не связана с разрешением родителей на их использование.

Ранее депутат муниципального округа Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших владельцев и разработчиков социальных сетей разработать отдельные детские версии своих сервисов.

По его словам, детский интернет не должен выходить во взрослую часть экосистемы. Подобный сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в свою очередь, заявила, что решение о регулировании времени, которое ребенок проводит в Сети, нужно принимать только после обсуждения с родителями.

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