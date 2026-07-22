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22 июля, 16:38

Политика

Депутат Милонов заявил о готовности "хоть сейчас" отправиться на военные сборы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов "хоть сейчас" отправиться на военные сборы. Об этом он сообщил в комментарии "Газете.ру".

"Я первым стал аплодировать этой инициативе. Великой честью для меня будет пройти сборы в любой точке", – заявил Милонов.

Парламентарий отметил, что будет ждать, когда определят порядок для организации сборов, а затем он постарается первым подать заявление на их прохождение.

Поводом для заявления Милонова стала инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина, который предложил Минобороны проработать вопрос военных сборов для депутатов. По словам Володина, подобные сборы можно было бы проводить вместо отпусков, которых у политиков не бывает.

Кроме того, это необходимо для того, чтобы политики были "поближе к вооруженным силам" и понимали строительство вооруженных сил, уточнял спикер ГД.

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