Сын Высоцкого назвал появление песни отца на шотландском радио обычным явлением

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сын поэта и заслуженный работник культуры РФ Никита Высоцкий заявил, что композиции актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого регулярно транслируются за рубежом, поэтому появление песни на радио в Шотландии не является необычным случаем. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что песня Высоцкого "Баллада о вольных стрелках" появилась в эфире шотландского радио 3TFM. Также в эфире прозвучали композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Rolling Stones, Мелиссы Этеридж и других исполнителей.

По словам родственника музыканта, Высоцкого хорошо знают и в Европе. Его песни часто звучат во Франции, Германии и Польше.

Собеседник агентства отметил, что интерес к творчеству Высоцкого за границей возник еще при жизни поэта. Он напомнил, что у его отца выходили пластинки на Западе, а сам он выступал во Франции, Канаде, США и Германии.

Ранее сообщалось, что биография Высоцкого будет обязательно промаркирована в России. Речь идет о книге Владимира Новикова "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним". Она оказалась в списке произведений искусства и литературы, где упоминание наркотиков служит художественным целям.

