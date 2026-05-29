Пол Маккартни записал новый альбом впервые за пять лет

Один из основателей группы The Beatles, британский музыкант Пол Маккартни выпустил новый альбом The Boys of Dungeon Lane впервые за пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на музыкальные магазины.

Альбом можно послушать на стриминговых площадках и приобрести в виде диска, пластинки и кассеты. В нем содержится 14 композиций, которые были записаны в период с 2021 по 2025 год.

Песню Home To Us, которая вошла в альбом, Маккартни записал совместно с Ринго Старром. Они вместе исполнили припев композиции, посвященной Ливерпулю, в котором родился певец. Также в марте музыкант впервые за четыре года представил сингл, получивший название Days We Left Behind. Он также был включен в альбом.

Новый альбом артиста посвящен воспоминаниям из Ливерпуля и миру до славы The Beatles.

Ранее Маккартни добавил свой трек к протестному альбому музыкальной индустрии Is This What We Want? ("Это то, чего мы хотим?") против искусственного интеллекта. Он включает в себя "немые" композиции множества известных исполнителей, таких как Кейт Буш, Ханс Циммер, Сэм Фендер и многие другие.

