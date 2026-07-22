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22 июля, 16:51

Общество

Выпускник из Новосибирска пересдал ЕГЭ ради третьей "сотки" и потерял два балла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускник новосибирской школы № 48 Владимир Завражнов после пересдачи ЕГЭ по профильной математике потерял два балла. Об этом сообщает "Комсомольская правда Новосибирск".

Изначально школьник набрал 299 баллов за три экзамена: русский язык и информатику он сдал на 100 баллов, а в работе по математике допустил ошибку.

Завражнов решил попробовать улучшить результат, однако вторая попытка оказалась менее успешной. Поскольку при пересдаче учитывается последний полученный балл, итоговая сумма выпускника снизилась до 297.

При этом Завражнов остается одним из лучших выпускников региона. Он также стал победителем четырех олимпиад, что дает ему возможность поступать в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. Кроме того, абитуриент уже прошел собеседование в Московский физико-технический институт (МФТИ) и планирует изучать программную инженерию.

"Приходилось учиться по 12 часов в день, чтобы наверстать материал, которому в олимпиадных сборных обучают в 9–10-х классах", – рассказал выпускник.

Несмотря на неудачную пересдачу, высокие результаты ЕГЭ и победы в олимпиадах позволяют ему выбирать между несколькими вариантами поступления.

Ранее выпускник московской школы № 1537 Михаил Светлов пересдал ЕГЭ по профильной математике, улучшив результат с 99 до 100 баллов, из своих принципов. Юноша рассказал, что хотел бы поступить в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на механико-математический факультет.

Собянин отметил рекордные результаты московских школьников на ЕГЭ и ОГЭ

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