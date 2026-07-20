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20 июля, 16:17

Общество

Школьник из Москвы пересдал ЕГЭ по математике на 100 баллов из своих принципов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Выпускник столичной школы № 1537 Михаил Светлов пересдал ЕГЭ по профильной математике, улучшив результат с 99 до 100 баллов, из своих принципов. Об этом юноша рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Светлова, он с детства считал себя математиком, поэтому получить 99 баллов при несложном варианте было обидно.

"Я понимал, что могу написать ЕГЭ по математике на 100, потому что знал предмет. Сумма баллов позволяла мне поступить по чести и своим принципам, поэтому я пошел на пересдачу", – пояснил он.

К пересдаче он специально не готовился, а сосредоточился на разборе ошибок, допущенных на первом экзамене. Всю подготовку к ЕГЭ по профильной математике выпускник проходил только в школе.

"У меня были замечательные учителя, которые преподавали мне эту великую дисциплину, готовили меня к ЕГЭ и верили в меня, когда я шел на пересдачу", – подчеркнул он.

Светлов отметил, что хотел бы поступить в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на механико-математический факультет на направление фундаментальной математики и математической физики, но его устроит и просто направление математики.

Будущим выпускникам он пожелал верить в себя и свои силы, не отступать от принципов. По его мнению, для достижения высокого результата нужно "работать, работать и еще работать".

Ранее еще один школьник, выпускник московской школы № 2120 Александр Большаков, пересдал ЕГЭ по информатике и получил 100 баллов. До этого он смоог заработать 98 баллов.

По словам юноши, он был уверен в том, что экзамен можно было бы сдать лучше. При этом парень отметил, что не сомневался в своих силах.

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