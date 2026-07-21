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21 июля, 08:11

Политика

Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины, где примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает РИА Новости.

Глава ведомства, в частности, планирует поучаствовать в ежегодной встрече глав МИД стран АСЕАН и ее диалоговых партнеров. Кроме того, Лавров проведет консультации в формате Россия – АСЕАН, а также примет участие в заседаниях Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности.

При этом не исключено, что на полях этих мероприятий министр проведет ряд встреч.

К примеру, госсекретарь США Марко Рубио, который также прибудет на Филиппины, ранее заявил о готовности встретиться с Лавровым. В Кремле, в свою очередь, отметили, что отнесутся к подобному контакту положительно.

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