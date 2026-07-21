Бомбардировщики ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35с.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря. Они проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Миссия длилась около 16 часов и носила плановый характер. В ходе задания экипажи дальней авиации Воздушно-космических сил отработали дозаправку топливом в воздухе.