13 мая, 23:57

В МО Польши заявили о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтикой

Фото: ТАСС/Максим Кузовков

Польские истребители поднимались на перехват российского самолета-разведчика Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, написал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

По словам главы оборонного ведомства, воздушное судно якобы выполняло полет с выключенным транспондером. В качестве доказательства министр опубликовал фотографию самолета с бортовым номером RF-95671, принадлежащего Военно-космическим силам России, на фоне морской глади.

В Оперативном командовании видов вооруженных сил Польши уточнили, что нарушения польских воздушных границ в ходе инцидента зафиксировано не было.

При этом в Минобороны РФ ранее неоднократно подчеркивали, что все полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасных сближений с иностранными судами.

