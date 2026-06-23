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03:36

Политика

Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к госуслугам РФ из-за рубежа

Фото: depositphotos/alexkich

Кабмин РФ запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Оформить документы можно будет с 1 июля в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане.

Услуги будут предоставляться на базе учреждений МИД и Россотрудничества, а обработкой данных займется уполномоченный МФЦ Нижегородской области.

В Кабмине отметили, что эксперимент продлится до конца 2027 года.

Ранее правительство РФ утвердило меры по реализации основ государственной языковой политики, включая продвижение и укрепление позиций русского языка в мире. В список инициатив вошли создание электронных образовательных ресурсов для обучения иностранцев русскому языку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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