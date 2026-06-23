03:36Политика
Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к госуслугам РФ из-за рубежа
Фото: depositphotos/alexkich
Кабмин РФ запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства.
Оформить документы можно будет с 1 июля в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане.
Услуги будут предоставляться на базе учреждений МИД и Россотрудничества, а обработкой данных займется уполномоченный МФЦ Нижегородской области.
В Кабмине отметили, что эксперимент продлится до конца 2027 года.
Ранее правительство РФ утвердило меры по реализации основ государственной языковой политики, включая продвижение и укрепление позиций русского языка в мире. В список инициатив вошли создание электронных образовательных ресурсов для обучения иностранцев русскому языку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.