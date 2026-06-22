Плачущюю девочку заметили в компании пьяных взрослых на остановке в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об инциденте с ребенком, замеченным с пьяными мужчиной и женщиной на остановке в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В СМИ писали, что девочка плакала и просилась к маме. Одна женщина, видя ситуацию, пыталась вызвать полицию. Очевидец рассказал, что когда мужчина услышал о вызове правоохранительных органов, то сбежал. Его спутница "начала предпринимать попытки избавиться от ребенка". Маме девочки позвонили, но она никак не отреагировала на происходящее с дочерью.

По факту случившегося открыто уголовное дело. В том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников полиции.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская написала в своем телеграм-канале, что девочка найдена и находится в безопасности – она у своей тети. Омбудсмен добавила, что сейчас ищут маму и папу девочки.

"Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность женщине, которая не прошла мимо чужой беды. Несмотря на позднее время и сложную ситуацию, она осталась рядом с ребенком, неоднократно обращалась за помощью и сделала все возможное, чтобы девочка не осталась одна", – подчеркнула Ярославская.

Ранее сообщалось, что родители оставили без присмотра двухмесячного ребенка в коляске под палящим солнцем. Случай произошел в подмосковных Котельниках. Малыш получил тепловой удар, его доставили в больницу.