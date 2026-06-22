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22 июня, 17:18

Происшествия

В Кузбассе предъявили обвинение женщине, чей сын умер от теплового удара

Фото: sledcom.ru

Маме мальчика, которого она оставила в машине и который впал в кому от теплового удара, а затем умер, предъявили обвинение в Кузбассе. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по региону.

Речь идет о статьях УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и "Оставление в опасности".

Как сообщалось ранее, днем 19 июня жительница Новокузнецка приехала в Таштагол и, оставив своего 7-летнего сына в салоне автомобиля, ушла по делам. Когда она через 3 часа вернулась, ребенок был без сознания.

Женщина вызвала скорую помощь, мальчика в состоянии комы доставили в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, 21 июня ребенок скончался. Против его матери возбудили уголовное дело.

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