Ребенок впал в кому от теплового удара в запертой машине в Кузбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ребенок, оставленный в запертой машине, впал в кому от теплового удара в городе Таштаголе в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, 7-летнего ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали ему тепловой удар. В состоянии комы несовершеннолетнего поместили в реанимационное отделение.

В отношении матери ребенка – жительницы Новокузнецка – возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Женщина рассказала полицейским, что приехала в Таштагол на собственном автомобиле. Днем она оставила ребенка в закрытой машине и ушла по делам. Через три часа она вернулась и обнаружила ребенка без сознания, после чего вызвала скорую помощь.

Ранее эксперт Сергей Гринин заявил, что в раскаленном на жаре салоне автомобиля у запертых там детей и животных есть считаные минуты на выживание. Он объяснил, что летальный исход для маленького ребенка может наступить через десяток минут, а то и меньше. Собаки могут протянуть дольше – они часто дышат и так охлаждают свое тело.