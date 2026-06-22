РИА Новости: в Кузбассе умер мальчик, которого мама заперла в машине на 3 часа

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мальчик 7 лет, которого мать заперла в машине в Кемеровской области, скончался. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Умер 21 июня", – заявил собеседник агентства.

Об инциденте стало известно в пятницу, 19 июня. Жительница Новокузнецка и ее сын приехали в Таштагол. Мать оставила ребенка в машине и ушла по своим делам.

Мальчик находился в салоне 3 часа и получил тепловой удар. Его в состоянии комы доставили в реанимацию.

На женщину завели уголовные дела по статьям УКР РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "Оставление в опасности".