Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 15:38

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: в Кузбассе умер мальчик, которого мама заперла в машине на 3 часа

В Кузбассе умер запертый мамой в машине мальчик – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мальчик 7 лет, которого мать заперла в машине в Кемеровской области, скончался. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Умер 21 июня", – заявил собеседник агентства.

Об инциденте стало известно в пятницу, 19 июня. Жительница Новокузнецка и ее сын приехали в Таштагол. Мать оставила ребенка в машине и ушла по своим делам.

Мальчик находился в салоне 3 часа и получил тепловой удар. Его в состоянии комы доставили в реанимацию.

На женщину завели уголовные дела по статьям УКР РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним" и "Оставление в опасности".

Читайте также


происшествиярегионы

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика