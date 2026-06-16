Мать не смогла разбудить ребенка, который скончался из-за вейпа в Приморье

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Ребенку в Уссурийске, который, предположительно, скончался из-за курения вейпа, вызвали скорую помощь после того, как его мать не смогла его разбудить, рассказали РИА Новости в Минздраве Приморья.

Врачи приехали примерно в 06:00 по местному времени и зафиксировали биологическую смерть мальчика. Рядом с ним был найден вейп. Ребенку было 12 лет.

По словам врача – психиатра-нарколога Ларисы Юркасовой, курение вейпа является одной из наиболее вероятных причин смерти: для ребенка смертельная доза никотина составляет 10 миллиграммов. Она объяснила что дети не контролируют употребление никотина, что "колоссально опасно".

Однако сейчас настоящая причина смерти не установлена, и говорить о том, что смерть наступила из-за вейпа, преждевременно, объяснила помощник руководителя регионального СУ СК России по взаимодействию со СМИ Аврора Римска

Об инциденте стало известно 16 июня. В Министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что причиной смерти подростка могли стать последствия курения вейпа. В связи с этим начата проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Кемеровской области годовалый мальчик выпил жидкость для вейпа, когда его мать отошла в ванную. Женщина вызвала скорую, но ребенок умер от отравления еще до того, как приехали врачи. При этом установлено, что женщина уже была судима раньше, поэтому у нее изъяли двух других детей.

