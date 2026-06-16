Движение поездов на Некрасовской линии метро Москвы введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Движение поездов на Некрасовской линии столичного метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы на этой ветке были временно увеличены днем во вторник, 16 июня. Причиной изменений в графике движения составов стало падение человека на пути.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о планах продлить Филевскую и Сокольническую линии метро. На новом участке Филевской ветки появятся станции "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр". Рядом с ними будут жить около 320 тысяч человек.

При этом Сокольническая линия придет в Ярославский район, где живут порядка 100 тысяч человек. На новом участке планируется строительство двух станций – "МГСУ" и "Ярославская" ("Холмогорская").

