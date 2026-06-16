Интервалы увеличивали на Некрасовской линии метро из-за человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Некрасовской линии столичного метро были временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает Дептранс Москвы в мессенджере MAX.

Причиной для внесения изменений в графике поездов стало падение человека на пути.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. В частности, Филевская линия пойдет от станции "Кунцевская" до Сколкова и увеличится примерно на 12 километров. В настоящее время эта территория активно развивается.

В свою очередь, Сокольническую линию продлят в Ярославский район, где живут порядка 100 тысяч человек. Также там развивается территория рядом с НИУ МГСУ – одним из ведущих строительных вузов России.