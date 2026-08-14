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14 августа, 06:36

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 14 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 14 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15–17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 7 градусов, по области – до 5 градусов.

Купальный сезон в Московском регионе завершился. Ожидаемое в выходные, 15–16 августа, потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений, считают синоптики.

Летняя погода может вернуться в Центральную Россию уже в воскресенье, 16 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

Купальный сезон завершен в столичном регионе

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