Вода в Москве-реке стала холоднее, чем на курортах Калининграда

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Температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода опустилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда, сообщили РИА Новости синоптики из Гидрометцентра РФ.

При этом у Коломны вода в Москве-реке немного теплее, там температура составляет 22 градуса. Этот показатель ниже, чем на крымских курортах. В частности, в Геленджике море прогрелось до 28 градусов, в Анапе, Туапсе, Сочи и Ейске – до 27 градусов.

В районе Евпатории, Ялты и Алушты температура воды в море составляет 26 градусов, а в Феодосии – 25 градусов.

8 августа сообщалось, что вода в Москве-реке местами прогревалась до 22–24 градусов, что было сопоставимо с температурой Черного моря в Алуште. Уточнялось, что в районе Коломны температура воды составляла 24 градуса, в районе Звенигорода – 22 градуса.