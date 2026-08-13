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13 августа, 13:35

Общество

Купальный сезон завершился в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Купальный сезон в Московском регионе завершился, ожидаемое в выходные, 15–16 августа, потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений. Об этом заявил Агентству "Москва" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Даже всплеск тепла в субботу и воскресенье, когда в дневные часы температура достигнет 23–24 градусов в воскресенье, не приведет к тому, что вода останется пригодной для купания. Три холодных дня опустят температуру воды до тех значений, когда купаться станет весьма некомфортно", – сказал синоптик.

При этом эксперт отметил, что летняя погода в Москве сохранится, хотя температура воздуха будет меняться по синусоиде.

Ранее стало известно, что температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода снизилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. В то же время у Коломны вода в Москве-реке немного теплее, там температура составляет 22 градуса. Этот показатель ниже, чем на крымских курортах. В частности, в Геленджике море прогрелось до 28 градусов.

После рекордного похолодания в столицу к выходным вернется тепло

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