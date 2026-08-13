Юрист Ярмуш: треш-стримеру Кипишной может грозить до 3 лет колонии

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Треш-стимеру Анастасии Кипишной, которую задержали в Москве после объявления в розыск, может грозить до 3 лет лишения свободы за публичное издевательство над своими детьми. Об этом Москве 24 сообщила специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"В отношении женщины, которая использовала детей для съемок – кричала на них, давала алкоголь и сигареты, – может быть применена статья о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ. – Прим. ред.). Ситуация усугубляется тем, что действия совершались публично, во время трансляций, перед неограниченным количеством зрителей", – сказала эксперт.

В настоящее время женщина задержана. Может быть поставлен вопрос о привлечении ее к ответственности по вышеуказанной статье, где наказание включает как штраф до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 3 лет.

"Органы опеки имеют право поставить вопрос о лишении или ограничении родительских прав и передаче детей в приемную семью или детское учреждение", – добавила собеседница.

По словам Ярмуш, если человек видит, что на стримах совершаются преступления, видео необходимо незамедлительно передать в правоохранительные органы. При тяжких преступлениях стоит обращаться сразу в Следственный комитет. Также можно жаловаться в Роскомнадзор, если есть контекст с детьми, призывы к насилию, суициду или экстремизму, перечислила она.

"Кроме того, в любой соцсети есть кнопка "пожаловаться" – это поможет модераторам убрать преступный контент", – указала юрист.

Она отметила, что наказание за подобные действия приходит достаточно поздно, когда правоохранители соберут достаточно доказательств. Это сложный процесс, поэтому совершение преступления и наказание часто отдалены друг от друга, подчеркнула специалист.

"Стримеры быстро делают съемку и размещают контент под вымышленными именами, получить доступ к реальному владельцу канала для правоохранительных органов порой сложно. Они не могут за несколько минут видео собрать доказательства, подать заявление и назначить экспертизы. Если нет реального заявления или на стримах непонятно, кто является потерпевшим, органы просто не справляются с потоком такого контента", – пояснила Ярмуш.

Она напомнила, что с 2024 года демонстрация преступлений в соцсетях и СМИ является отягчающим обстоятельством при совершении уголовного дела. По ее мнению, для эффективной борьбы с этим явлением необходимо не только ужесточение наказания, но и упрощение процедуры сбора фактов, а также более тесное взаимодействие правоохранительных органов с платформами, где размещается такой контент.

Кипишную задержали на Павелецком вокзале в Москве по подозрению в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Она находилась в розыске. Полицейские идентифицировали стримера по документам и доставили в дежурную часть для разбирательства.

Женщина также вела скандальные трансляции в интернете, в том числе показывала употребление алкоголя и электронных сигарет младшим сыном. Из-за агрессивного контента и угроз в адрес ее детей стримы неоднократно вызывали широкий резонанс в Сети.