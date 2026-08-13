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13 августа, 12:47

Город

РЖД не будут сносить Рижский цветочный рынок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские железные дороги (РЖД) не планируют снос Рижского цветочного рынка в рамках строительства транспортной инфраструктуры в Москве. Об этом РИА Новости заявили в компании.

В РЖД указали, что в настоящее время ведутся работы по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская", также реализуются другие проекты.

"Отметим, что в рамках строительства перечисленных выше объектов ОАО "РЖД" не планирует снос Рижского цветочного рынка", – добавили в компании.

Ранее телеграм-каналы распространили информацию о том, что цветочный рынок начали сносить по причине строительства ТПУ. Однако в администрации комплекса такие сообщения назвали фейками.

Там уточнили, что рынок работает штатно. Кроме того, слухи о сносе объекта ходят уже 30 лет, однако до сих пор рынок функционирует, подчеркнули в администрации.

Администрация Рижского рынка назвала новости о его сносе фейковыми

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