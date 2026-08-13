Трейловый забег пройдет в нацпарке "Лосиный остров" 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трейловый забег City Trail 4 Losiny Ostrov пройдет 16 августа на территории московской части национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Старт забега запланирован на 12:00. Участникам предстоит бежать по лесным тропам, грунтовым дорожкам и открытым полям. Организаторы подготовили дистанции разного уровня сложности – от новичков до профессиональных атлетов.

В рамках акции развернется экопросветительский стенд. Посетители смогут самостоятельно измельчить пластиковые крышки на велошредере, стать свидетелями процессов сортировки вторсырья и функционирования инжектора. В завершение мастер-класса каждый гость уйдет с эксклюзивным подарком – брелоком и карабином, созданными из переработанного пластика непосредственно в ходе мероприятия.

Также на площадке будет работать пункт приема вещей проекта "Экоточки Москвы". Туда можно принести взрослую и детскую одежду, обувь, аксессуары, домашний текстиль и мягкие игрушки.

"Кроме того, в специальном шатре департамента природопользования будут доступны ссылки на аудиогиды – "Такой знакомый лес" и "Войди в зеленый мир". Это позволит гостям погрузиться в атмосферу природы еще до старта или после финиша", – добавили в пресс-службе.

В этот же день на ВДНХ состоится рейв-забег с дискотекой под открытым небом. Участники начнут путь от Северной петли возле главного входа. Впереди колонны будет ехать автомобиль с музыкальным и световым оборудованием, который превратит мероприятие в танцевальную вечеринку. Протяженность маршрута составит около 10 километров по территории выставки.