13 августа, 14:35Культура
В РФ предложили расширить круг организаций, контролирующих кинопрокат
Фото: 123RF.com/sufiabegum2
Контроль за соблюдением законодательства в сфере кинопроката могут передать не только Минкультуры России, но и другим организациям. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
По ее словам, сейчас проверять соблюдение законов при прокате фильмов вправе только Минкультуры. Ямпольская считает, что такими полномочиями в рамках общественного контроля можно наделить и другие организации.
Полученные ими сведения, по ее предложению, можно будет передавать в Минкультуры и правоохранительные органы.
Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев выступил против теневого проката западных фильмов в российских кинотеатрах. Он назвал подобную практику "рекламой чужебесия", и призвал вместо этого активнее продвигать отечественное кино.