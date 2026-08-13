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13 августа, 14:35

Культура

В РФ предложили расширить круг организаций, контролирующих кинопрокат

Фото: 123RF.com/sufiabegum2

Контроль за соблюдением законодательства в сфере кинопроката могут передать не только Минкультуры России, но и другим организациям. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

По ее словам, сейчас проверять соблюдение законов при прокате фильмов вправе только Минкультуры. Ямпольская считает, что такими полномочиями в рамках общественного контроля можно наделить и другие организации.

Полученные ими сведения, по ее предложению, можно будет передавать в Минкультуры и правоохранительные органы.

Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев выступил против теневого проката западных фильмов в российских кинотеатрах. Он назвал подобную практику "рекламой чужебесия", и призвал вместо этого активнее продвигать отечественное кино.

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