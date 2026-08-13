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13 августа, 14:17

Город

Банк резюме для высокотехнологичных компаний появился в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создан единый банк резюме для высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Новый инструмент позволит компаниям быстрее находить квалифицированных специалистов, а соискателям – получать предложения о трудоустройстве на инновационных производствах. В едином банке резюме уже свыше тысячи анкет.
По словам вице-мэра, в ОЭЗ уже работают свыше 240 предприятий, которые создали более 33 тысяч рабочих мест.

Ликсутов рассказал, что специалисты размещают свои данные и они становятся доступны всем предприятиям-резидентам. Это сокращает время поиска и для компаний, и для соискателей.

С 2022 года в ОЭЗ реализуется проект "Техноработа", который помогает высокотехнологичным компаниям в поиске сотрудников. Кроме того, с прошлого года на площадках особой экономической зоны проводятся открытые кадровые отборы, где граждане могут напрямую пообщаться с представителями предприятий-резидентов и задать им свои вопросы. В сентябре ярмарка вакансий состоится на площадке "Печатники".

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков назвал специалистов среднего медперсонала, врачей, инженеров техоборудования, электромонтеров и операторов станков с программным обеспечением самыми востребованными на рынке труда в стране. Он уточнил, что именно среди этих специальностей наблюдается самый большой спрос со стороны работодателей.

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