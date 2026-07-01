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01 июля, 08:53

Общество

В Минтруде назвали врачей и инженеров самыми востребованными в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты среднего медперсонала, врачи, инженеры техоборудования, электромонтеры и операторы станков с программным обеспечением являются сейчас самыми востребованными на рынке труда в РФ. Такое мнение высказал глава Минтруда России Антон Котяков, передает РИА Новости.

По его словам, именно среди этих специальностей на данный момент наблюдается самый большой спрос со стороны работодателей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что чаще всего жители столицы переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токарей и швей. По ее словам, москвичи выбирают для переобучения те отрасли, где фиксируется рост зарплат и наблюдается спрос на кадры.

Например, в первом квартале 2026 года лидерами по востребованности стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, ИТ и индустрия гостеприимства. Ракова добавила, что в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" взрослые москвичи могут освоить востребованную профессию за 3 месяца.

Престиж рабочих профессий вырос в России

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