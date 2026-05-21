Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:54

Общество

В Москве чаще всего переучиваются на операторов станков, токарей и швей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Чаще всего жители Москвы переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токарей и швей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи чаще выбирают для переобучения те отрасли, где фиксируется устойчивый рост зарплат и наблюдается самый высокий спрос на кадры. Например, в первом квартале 2026 года лидерами по востребованности стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, ИТ и индустрия гостеприимства.

"Сегодня обучение новым профессиям, смена нескольких специальностей в течение жизни стали уже повсеместным явлением. Поэтому мы развиваем в столице московский стандарт непрерывного образования", – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" взрослые москвичи могут освоить востребованную профессию за короткий срок – до трех месяцев. Обучение проходит по 75 коротким практико-ориентированным программам.

Всего за последние 2,5 года короткие программы переобучения прошли 90 тысяч человек. Согласно статистике, зарплаты у выпускников вырастают в среднем на 50%, при этом 80% горожан находят работу еще во время обучения.

Среди наиболее популярных сфер для переобучения оказались транспорт, строительство и ЖКХ, а также промышленность. Их выбрали свыше 30% слушателей курсов. В числе самых востребованных специальностей – оператор станков, сварщик, водитель погрузчиков, монтажник радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), слесарь-сантехник, токарь и фрезеровщик.

При этом, как указала Ракова, 28% жителей столицы выбрали сферу информационных технологий, то есть работу с искусственным интеллектом, информационной безопасностью и аналитикой данных. Спрос на таких работников продолжает расти. Кроме того, 27% слушателей отдали предпочтение сфере услуг и индустрии гостеприимства. Наиболее популярными профессиями стали портные и швеи, повара, пекари, администраторы, а также специалисты по работе на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что в столице отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. В частности, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем около 175 тысяч рублей.

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика